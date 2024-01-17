В аэропорту «Байкал» ввели в эксплуатацию новый автотрап

Он стал четвёртым

В аэропорту Улан-Удэ 17 января приступил к работе новый автотрап для пассажиров. Утром он обслужил самолёт авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщил Дмитрий Гармаев, гендиректор улан-удэнского аэропорта.

- Вот такой он у нас красавец! Мы рады! – не сдерживал Гармаев эмоций в опубликованном им видео. – Такое хорошее приобретение 2023 года. В 2024 году ещё один автотрап покупаем!





Гендиректор показал перрон аэропорта, на котором обслуживаются пассажирские рейсы и «наши ночные грузовички».

- Работа в международном аэропорту «Байкал» идёт, - с гордостью подчеркнул он.

На перроне с утра в момент видеозаписи находилось пять больших самолётов.

- У нас всего было 5 трапов. Три из них автотрапы, два - подкатные трапы. Этот стал четвёртым автотрапом, - рассказал «Байкал-Daily» Дмитрий Гармаев.

По его словам, в 2024 году аэропорт продолжит обновление устаревающей техники.