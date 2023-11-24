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Глава Бурятии: Принятый Хуралом «собачий» закон направлен на защиту людей

Глава Бурятии: Принятый Хуралом «собачий» закон направлен на защиту людей
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко

Он позволяет поддерживать приюты

Глава Бурятии Алексей Цыденов 24 ноября прояснил в своём телеграм-канале ситуацию с законом, который, как писал «Байкал-Daily», был принят 16 ноября на сессии Народного Хурала. Одно из его положений разрешает после многих процедур умерщвление больных, злых и невостребованных собак. По поводу этого аспекта уже более недели возмущаются зоозащитники. Но есть и другие положения в законе.

«Принятый недавно у нас в республике порядок обращения с бездомными собаками направлен не только на безопасность жителей, но и дает частным приютам право оставлять и заботиться о животных без ограничения по времени за свой счёт», - написал Цыденов.  

При этом, отметил глава республики, чтобы поддержать частные приюты в этом направлении, «выделили «Зоозащитникам Бурятии» грант из республиканского бюджета на обустройство приюта «Кот и пёс».Это  2,76 млн рублей на строительство 100 дополнительных вольеров и 160 метров двухметрового ограждения.

По словам Алексея Цыденова, сейчас в приюте живёт 700 собак в 248 вольерах. Общая площадь приюта составляет 6400 квадратных метров. В приюте работают семь сотрудников.

«Мы не против собак, мы за людей. Жизнь и здоровье людей, особенно детей, важнее!» - отметил глава Бурятии.
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