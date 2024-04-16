16 апреля

15 апреля

Популярное

Огромный наличник в центре Улан-Удэ основательно запустили

Огромный наличник в центре Улан-Удэ основательно запустили
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он покрылся пылью и грязью и малость пообтрепался

В начале декабря центр бурятской столицы украсила новая достопримечательность – пятиметровый наличник. Установили его в рамках в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Тогда в мэрии выразили надежду, что необычный арт-объект станет популярной фотозоной и ещё одним местом притяжения туристов. Но, судя по всему, за его состоянием никто не следит. Улан-удэнцы обратили внимание, что наличник покрылся пылью и грязью, а краска кое-где отшелушилась. Фотоподтверждение горожане прислали в редакцию «Байкал-Daily».

Возможно, в рамках месячника чистоты (возрастное ограничение – 0+), который сейчас проходит в городе, достопримечательность всё-таки приведут в порядок.

Кстати, прошлой зимой в комментариях под публикацией на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте» из-за этого самого наличника развернулась бурная дискуссия. Выяснилось, что он очень похож на работу известного фотографа из Москвы Ивана Хафизова. Он путешествует по разным уголкам России в поисках уникальных резных оконных украшений.




Иван создал и коллекцию макетов улан-удэнских наличников. В арт-объекте на Банзарова он узнал элементы одной из своих моделей – стилизованного наличника дома на улице Кирова, 25. И уточнил, что авторство нигде не указали и даже не пригласили его на открытие. Интернет-пользователи и вовсе назвали это плагиатом.

Фотограф в разговоре с «Байкал-Daily» указал на недочёты наличника на Банзарова, отметив, в частности, что вместо толстых брёвен, как должно быть, «сделали какие-то тощие макаронины», а на очелье (верхняя часть наличника – прим.) «напортачили с выступающим вперёд элементом». Раскритиковал он и цветовую гамму.

Создатели же наличника, в свою очередь, сообщили, что никогда и не скрывали, откуда взяли идею. И добавили, что получали разрешение от Ивана ещё летом. А после в мэрии сделали официальное заявление о том, что сооружение не является памятником или копией какого-либо реального наличника в Улан-Удэ или других городах России.

- Это фотозона для горожан и гостей столицы выполнена по дизайн-проекту и рабочей документации, разработанной специализированной проектной организацией. При создании арт-объекта не ставилась задача копирования наличника с какого-либо конкретного адреса и тем более – с чьей-либо копии, – рассказали в комитете по архитектуре администрации Улан-Удэ.

Там отметили, что авторскими правами на дизайн-проект и на рабочую документацию обладает администрация в лице вышеупомянутого комитета.  


 


арт-объект благоустройство туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Донорство безопасно и почётно!»: В Бурятии почти три тысячи почётных доноров
«Донорство безопасно и почётно!»: В Бурятии почти три тысячи почётных доноров
Общество, 16.04.2024
20 апреля отмечается Национальный день донора крови
Пьянка мужа лишила жительницу Улан-Удэ автомобиля
Пьянка мужа лишила жительницу Улан-Удэ автомобиля
Общество, 16.04.2024
«Шестёрку» конфисковали в доход государства
На Селенге в пригороде Улан-Удэ взорвали лёд
На Селенге в пригороде Улан-Удэ взорвали лёд
Общество, 16.04.2024
Затор на реке стал причиной серьёзного паводка

В Бурятии северянам захотелось ездить по нормальным дорогам
В Бурятии северянам захотелось ездить по нормальным дорогам
Общество, 16.04.2024
Люди заявили, что они превратились в кашу
В улан-удэнском аэропорту отмывают «прощальные ладошки»
В улан-удэнском аэропорту отмывают «прощальные ладошки»
Общество, 16.04.2024
Пассажиры любят прощаться через стекло 
В Бурятии заметили краснокнижных чёрных грифов
В Бурятии заметили краснокнижных чёрных грифов
Общество, 16.04.2024
Обычно нацпарк для этих птиц – лишь временное место обитания  
В Улан-Удэ до +18 градусов
В Улан-Удэ до +18 градусов
Общество, 16.04.2024
Местами в регионе ветер усилится до 17 м/с
Среди кинологов Читинской таможни определили лучших
Среди кинологов Читинской таможни определили лучших
Общество, 15.04.2024
Победа досталась Якову Карнаухову и овчарке по кличке Деймонд
Сотрудники УФСИН Бурятии на улице отпраздновали День космонавтики
Сотрудники УФСИН Бурятии на улице отпраздновали День космонавтики
Общество, 15.04.2024
Они участвовали в спортивных соревнованиях
Международные пункты пропуска в Забайкалье осмотрел генконсул КНР
Международные пункты пропуска в Забайкалье осмотрел генконсул КНР
Общество, 15.04.2024
Планируется увеличение пропускной способности пунктов пропуска 
Сотрудники ГИБДД Бурятии выступили на общешкольном собрании
Сотрудники ГИБДД Бурятии выступили на общешкольном собрании
Общество, 15.04.2024
Они напомнили родителям о безопасности детей на дороге 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^