Огромный наличник в центре Улан-Удэ основательно запустили

В начале декабря центр бурятской столицы украсила новая достопримечательность – пятиметровый наличник. Установили его в рамках в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Тогда в мэрии выразили надежду, что необычный арт-объект станет популярной фотозоной и ещё одним местом притяжения туристов. Но, судя по всему, за его состоянием никто не следит. Улан-удэнцы обратили внимание, что наличник покрылся пылью и грязью, а краска кое-где отшелушилась. Фотоподтверждение горожане прислали в редакцию «Байкал-Daily».
Возможно, в рамках месячника чистоты (возрастное ограничение – 0+), который сейчас проходит в городе, достопримечательность всё-таки приведут в порядок.
Иван создал и коллекцию макетов улан-удэнских наличников. В арт-объекте на Банзарова он узнал элементы одной из своих моделей – стилизованного наличника дома на улице Кирова, 25. И уточнил, что авторство нигде не указали и даже не пригласили его на открытие. Интернет-пользователи и вовсе назвали это плагиатом.
Фотограф в разговоре с «Байкал-Daily» указал на недочёты наличника на Банзарова, отметив, в частности, что вместо толстых брёвен, как должно быть, «сделали какие-то тощие макаронины», а на очелье (верхняя часть наличника – прим.) «напортачили с выступающим вперёд элементом». Раскритиковал он и цветовую гамму.
Создатели же наличника, в свою очередь, сообщили, что никогда и не скрывали, откуда взяли идею. И добавили, что получали разрешение от Ивана ещё летом. А после в мэрии сделали официальное заявление о том, что сооружение не является памятником или копией какого-либо реального наличника в Улан-Удэ или других городах России.
- Это фотозона для горожан и гостей столицы выполнена по дизайн-проекту и рабочей документации, разработанной специализированной проектной организацией. При создании арт-объекта не ставилась задача копирования наличника с какого-либо конкретного адреса и тем более – с чьей-либо копии, – рассказали в комитете по архитектуре администрации Улан-Удэ.
Там отметили, что авторскими правами на дизайн-проект и на рабочую документацию обладает администрация в лице вышеупомянутого комитета.