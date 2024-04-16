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«Донорство безопасно и почётно!»: В Бурятии почти три тысячи почётных доноров

«Донорство безопасно и почётно!»: В Бурятии почти три тысячи почётных доноров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
20 апреля отмечается Национальный день донора крови

Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важных праздников — Национальный день донора крови.

Именно в этот день в 1832 году молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провёл переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Перелил кровь от мужа и спас ей жизнь. Это первый случай переливания крови в истории российской трансфузиологии и послужило началу донорства в России.

В Национальный день донора чествуют доноров и медицинских сотрудников, волонтёров, всех тех, кто делится своей кровью, кто проводит популяризацию донорства, заготовку крови, обследует каждую дозу донорской крови, перерабатывает её и готовит к клиническому использованию в медицинских организациях.

Донорство- это круто! Донорство безопасное и полезное дело!

Донорство крови безвредно для здорового человека и даже полезно. Положительное влияние донорства очевидно, и регулярные доноры отмечают, что стали меньше болеть простудными заболеваниями и чувствуют себя отлично. При активной сдаче крови костный мозг постоянно вырабатывает новые молодые клетки, а это, в свою очередь, даёт более сильный иммунитет, отмечают в ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ».

Как известно, доноры моложе выглядят и медленнее стареют. Прямого подтверждения этому, конечно, нет. Скорее всего, в первую очередь молодость связана с тем, что человек ведёт здоровый образ жизни, следит постоянно за своим здоровьем.

Процедура забора крови при донации – безопасна, проводится в соответствии с действующими законодательными документами и использованием современных систем однократного индивидуального применения для каждого донора. В 2012 году вступил в действие закон «О донорстве крови и её компонентов», предполагающий безвозмездную сдачу крови. Если донор сдал кровь безвозмездно 40 раз и более, или 60 раз и более плазму безвозмездно, ему оформляется звание «Почётный донор России» с вручением нагрудного знака.

На 1 апреля 2024 года в республике 2494 Почётных доноров России и СССР. Среди них есть и такие, которые сдали кровь 200 раз и более.

- Хочется отметить и Почётных доноров медицинских учреждений и станции переливания крови, их количество насчитывает 297 человек. Сотрудники медицинских учреждений являются резервными донорами, кто как не они, понимают важность и необходимость оказания помощи в экстренных жизненных ситуациях, когда без переливания компонентов крови, невозможно сохранить жизнь пациента, - подчеркнули медики.

Регулярные доноры нужны постоянно

Сообщество доноров ежегодно расширяется, люди осознают важность сдачи крови. Для каждого человека это возможность внести свой личный вклад в общество. Ведь пациенты, для спасения жизни которых, необходимы компоненты крови, поступают в медицинские учреждения каждый день, а что может быть важнее спасения человеческой жизни? Добро, которое делают доноры, будет возвращено им стократно и каждый реципиент, благодарен донору, спасшему ему жизнь.

- Уважаемые доноры, волонтёры и медицинские сотрудники – все неравнодушные, отзывчивые люди! Поздравляем вас с Национальным днём донора! Благодарны вам за то, что вы помогаете спасать жизни и сохранять здоровье жителей республики! Будьте здоровы и счастливы! - обратились медики.

Доноров ждут на Станции переливания крови, улица Пирогова, 7а, Улан-Удэ

- Всегда будем рады видеть вас в рядах доноров! – подытожили в ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ». 

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