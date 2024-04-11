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Жителей Улан-Удэ просят сообщать о лесных пожарах

Жителей Улан-Удэ просят сообщать о лесных пожарах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Берегите городские леса» - призывают в мэрии

Жителей Улан-Удэ просят сообщать о лесных пожарах. Как сообщал «Байкал-Daily», с 8 апреля в регионе введён особый противопожарный режим.

Во время его действия категорически запрещено: поджигать траву, оставлять, сжигать мусор; разводить костры в необорудованных местах; бросать на землю непотушенные спички и окурки; использовать неисправный транспорт, выдающий искры; использовать пиротехнику.

В случае обнаружения лесного пожара горожан просят звонить по телефону: 20-44-44 в региональную диспетчерскую службу Забайкальской базы авиационной охраны лесов или на 112.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 400 тысяч рублей.

- Помните, в 90% случаев - причиной пожара является человек! Берегите городские леса – лёгкие нашего Улан-Удэ! – призывают в мэрии города. 
лесные пожары

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