Особый противопожарный режим введут 8 апреля
С 8 апреля будет введён особый противопожарный режим на территории Бурятии, за исключением Кабанского, Муйского, Окинского, Баунтовского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск. В границах этих муниципальных образований особый противопожарный режим будет введён чуть позже.
Решение приняли на республиканском оперативном штабе по охране лесов от пожаров.
В период действия особого противопожарного режима жителям запрещено посещать леса, а также въезжать в лес на транспорте. Исключение составляют только сквозные проезды по дорогам общего пользования.
Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, накануне тушили три лесных пожара в Бичурском и Хоринском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 9,4 га. «Ущерб лесному фонду не причинён», - уточнили в агентстве. Все пожары ликвидированы, а на утро 5 апреля в лесах республики возгораний не зарегистрировано.
- С начала пожароопасного сезона в Бурятии потушили шесть лесных пожаров в Иволгинском, Хоринском, Бичурском и Заиграевском районах. Оперативность тушения - 100%. В республике ожидается жаркая погода весной и летом. Готовность должна быть на высшем уровне. Все выявленные нарушения по итогам проверки готовности районов должны быть устранены в ближайшие сроки, - отметил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.
За минувшие сутки в лесах провели 52 рейда. Составлен один протокол по ст 8.32. КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».
Жителям Бурятии запретят ходить в лес
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