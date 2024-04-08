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В Бурятии дети могут поучаствовать в конкурсе «Полицейский дядя Стёпа»

В Бурятии дети могут поучаствовать в конкурсе «Полицейский дядя Стёпа»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Работы принимаются до середины мая

Юные жителей Бурятии могут принять о Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Стёпа». Мероприятие проводится в преддверии Дня защиты детей, в нём могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 лет.

Конкурс проходит в два этапа: отборочный – на региональном уровне, финальный – на федеральном.

Ребята могут изготовить тематические поделки, отражающие семейные ценности и изображающие полицейские семьи и династии. 2024 год объявлен в России Годом семьи.

Использовать можно любой материал, например, текстиль, пластик, бумагу или дерево. Поделки и заявки на участие необходимо направлять по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 2а, КПП со стороны ул. Фрунзе, 2, пресс-служба МВД Бурятии. Телефоны для справок: 8(3012)275-307, 8(3012)275-182.

Работы принимаются до 15 мая.

Победители регионального этапа будут выбраны экспертным жюри из членов Общественного совета при МВД по Бурятии и награждены.
Заявка на участие в творческом конкурсе должна содержать следующие сведения: название работы, материал, из которого она выполнена, фамилия, имя и дату рождения автора, место жительства, контакты (телефон, e-mail).

В 2023 году творческое состязание было приурочено к 305-летию полиции России и 40-летию со Дня образования пресс-служб и подразделений общественных связей в системе МВД России. На суд жюри юные жители Бурятии прислали тогда более 110 творческих работ.

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