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В Бурятии закрыли ледовые дороги в Чивыркуйском заливе

В Бурятии закрыли ледовые дороги в Чивыркуйском заливе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Весенний лёд стал опасным

В Чивыркуйском заливе Байкала в Забайкальском национальном парке закрыты ледовые переправы.

Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье», лёд обследовали и признали его опасным для перемещения.

- Ввиду начала распаления ледового покрова, ухудшения его несущей способности, а также в целях обеспечения безопасности посетителей территории национального парка и жителей Курбулика и Катуни, в начале апреля было проведено обследование переправ на соответствие толщины льда допускаемым нагрузкам, - отметили в «Заповедном Подлеморье».

По результатам проведённых работ с 5 апреля закрыты ледовые переправы в Чивыркуйском заливе, в том числе ведущие ко всем специально отведённым участкам для любительского и спортивного лова рыбы.
национальный парк Ледовые переправы

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