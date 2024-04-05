В Бурятии закрыли ледовые дороги в Чивыркуйском заливе

Весенний лёд стал опасным
В Чивыркуйском заливе Байкала в Забайкальском национальном парке закрыты ледовые переправы.
Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье», лёд обследовали и признали его опасным для перемещения.
- Ввиду начала распаления ледового покрова, ухудшения его несущей способности, а также в целях обеспечения безопасности посетителей территории национального парка и жителей Курбулика и Катуни, в начале апреля было проведено обследование переправ на соответствие толщины льда допускаемым нагрузкам, - отметили в «Заповедном Подлеморье».
По результатам проведённых работ с 5 апреля закрыты ледовые переправы в Чивыркуйском заливе, в том числе ведущие ко всем специально отведённым участкам для любительского и спортивного лова рыбы.
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