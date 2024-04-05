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Жителя Улан-Удэ за пьяную езду отправили в колонию

Жителя Улан-Удэ за пьяную езду отправили в колонию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина сам оказался виноват в ужесточении приговора

Жителю Улан-Удэ отменили условное осуждение за повторную езду в нетрезвом виде и назначили реальный срок.

Ранее мужчина был осуждён по ч.1 ст. 264.1 УК РФ – за повторное вождение в состоянии опьянения. Районный суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако мужчина нарушал условия отбывания наказания, а затем и вовсе скрылся, в результате его объявили в розыск.

«Несмотря на предоставленную судом возможность отбыть наказание без изоляции от общества, мужчина должных выводов не сделал, уклонился от исполнения своих обязанностей, возложенных на время испытательного срока. Он в течение года неоднократно не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и отчёта о своём поведении, не проживал по месту жительства и скрылся от контроля, в связи с чем был объявлен в розыск», - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По представлению уголовно-исполнительной инспекции районный суд отменил условное осуждение по приговору и направил мужчину в исправительную колонию общего режима.

Виновный обжаловал принятое решение, однако вышестоящий суд его доводы оставил без удовлетворения.
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