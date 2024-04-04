В райцентре в Бурятии начались серьёзные проблемы со строительством бассейна

На объекте катастрофически не хватает рабочих



Управление капитального строительства (УКС) правительства Бурятии порекомендовало администрации Селенгинского района расторгнуть контракт с компанией, строящей в Гусиноозёрске бассейн. Он расположится на первом этаже двухэтажного здания с подвалом. На втором разместится спортивный зал. Там будут проводить тренировки и соревнования и организуют спортивные секции.



Однако с возведением объекта начались проблемы. Недавно там побывали сотрудники УКС. Сдать бассейн в эксплуатацию должны к концу августа, но рабочие серьёзно отстают от графика. Есть риск, что в сроки они не уложатся. К тому же специалистов катастрофически не хватает – на момент проверки на стройплощадке насчитывалось всего

пять человек.



Кроме того, в ходе инспекции вскрылись нарушения, связанные с возведением перегородок из кирпича.



- УКС Бурятии обратился к райадминистрации с предложением разорвать контракт со строительной компанией, если она не сможет ускорить темпы работ и увеличить количество рабочих в кратчайшие сроки, – подчеркнул главный инженер УКС Евгений Путятин.



