На юге Бурятии присоединятся к оздоровительной акции

Первое из мероприятий проведут сегодня в Закаменске



Жители Закаменского района Бурятии присоединятся к международной акции «10 000 шагов к жизни», посвящённой Году Семьи, 90-летию города Закаменск и Всемирному дню здоровья. Старт акции будет дан 4 апреля на центральной площади города Закаменск.



Международная акция будет проходить в 3 этапа. На первом этапе сегодня в 13:00 состоится торжественное открытие (6+) на центральной площади Закаменска. В программе: массовая зарядка, выступление артистов, работа мобильного кабинета здоровья, консультация врачей и измерение артериального давления, движение по маршруту.



Вторым этапом станет онлайн-конкурс «Мой маршрут Здоровья» на официальной странице молодёжи Закаменского района (6+). Условия участия:

- пройти свой маршрут здоровья;

- записать видео с хештегом #ШагиЗакамны продолжительностью не более 2 минут;

- направить данное видео для участия в конкурсе не позднее 11 апреля;

- победитель будет определен 14 апреля.



Третьим этапом станет восхождение на гору «Флаг Маяк» (6+). Его проведут 26 апреля.



- Подробности по телефону: 83013743146, 8(902) 455 65 66, 8(983) 338 51 54. Электронная почта: omfkis@mail.ru, - сообщает администрация Закаменского района.



Возрастное ограничение: 6+.

