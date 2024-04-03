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В Бурятии потушили лесной пожар

В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Возгорание ликвидировали оперативно

Накануне, 2 апреля, в Заиграевском районе Бурятии тушили лесной пожар. Причина возгорания - переход огня с земель иных категорий, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работали 13 сотрудников лесной охраны, было задействовано пять единиц лесопожарной техники.

Возгорание оперативно ликвидировали на площади 3,6 га.



На утро 3 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Как сообщал «Байкал-Dailу», первые лесные пожары 2024 года в Бурятии произошли в последний день марта.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары

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