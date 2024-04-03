Возгорание ликвидировали оперативно
Накануне, 2 апреля, в Заиграевском районе Бурятии тушили лесной пожар. Причина возгорания - переход огня с земель иных категорий, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работали 13 сотрудников лесной охраны, было задействовано пять единиц лесопожарной техники.
Возгорание оперативно ликвидировали на площади 3,6 га.
На утро 3 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Как сообщал «Байкал-Dailу», первые лесные пожары 2024 года в Бурятии произошли в последний день марта.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, Фото:
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