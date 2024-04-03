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В Улан-Удэ пьяный подросток приехал на скутере на АЗС

В Улан-Удэ пьяный подросток приехал на скутере на АЗС
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Задержали его росгвардейцы

Днём в Улан-Удэ патрулю вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации на АЗС на улице Борсоева. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место и задержали молодого человека, который конфликтовал с оператором заправки.

Работники автозаправочной станции объяснили, что этот парень, который явно пьян, приехал на скутере на станцию, чтобы заправиться. После того как оператор отказал клиенту в алкогольном состоянии, парень учинил конфликт.

- Задержанный 17-летний нарушитель, без документов на скутер и водительских прав, передан инспекторам дорожно-патрульной службы. Результаты экспертизы показали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

На юного нарушителя составили административный материал по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения. Протокол передали в районную комиссию по делам несовершеннолетних. 
Росгвардия водители алкогольное опьянение

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