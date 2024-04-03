В Улан-Удэ пьяный подросток приехал на скутере на АЗС

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Задержали его росгвардейцы



Днём в Улан-Удэ патрулю вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации на АЗС на улице Борсоева. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место и задержали молодого человека, который конфликтовал с оператором заправки.



Работники автозаправочной станции объяснили, что этот парень, который явно пьян, приехал на скутере на станцию, чтобы заправиться. После того как оператор отказал клиенту в алкогольном состоянии, парень учинил конфликт.



- Задержанный 17-летний нарушитель, без документов на скутер и водительских прав, передан инспекторам дорожно-патрульной службы. Результаты экспертизы показали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



На юного нарушителя составили административный материал по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения. Протокол передали в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

