Стали известны участники Кубка Сибири по футболу среди любительских команд

В нём примут участие 16 команд

Определились участники розыгрыша Кубка Сибири 2024 года, а также появилась турнирная сетка. Об этом сообщает ФК «Бурятия».

В кубке среди любительских команд союза федераций футбола «Сибирь» примут участие 16 команд со стадии 1/8 финала. В следующий раунд пройдёт команда, одержавшая победу по итогам двухматчевого противостояния.

В 1/8 финала «Бурятия» проведёт две игры с футбольным клубом «Чита».



Состав участников розыгрыша 2024 года:

1. «Байкал» г. Иркутск

2. «Бурятия» г. Улан-Удэ

3. «Восход-Рента-СР» г. Томск

4. «Динамо-Барнаул-М» г. Барнаул

5. «Енисей-М» г. Красноярск

6. «Иркутск-М» г. Иркутск

7. «Новокузнецк» г. Новокузнецк

8. «Новосибирск-М» г. Новосибирск

9. «Полимер» г. Барнаул

10. «Распадская» г. Междуреченск

11. «Рассвет» г. Красноярск

12. СШ №17 г. Томск

13. «Темп» г. Барнаул

14. «Торпедо» г. Рубцовск

15. «Чита» г. Чита

16. «Шахтёр» г. Прокопьевск



Первые матчи кубка пройдут в апреле уже в апреле.



После определения обладателя кубка в каждом межрегиональном объединении между командами победителями соответствующих зон проводятся стыковые матчи за право участия в финальном этапе «Кубка среди любительских команд». Обладатель кубка Сибири встретится с командой из зоны «Урал и Западная Сибирь».