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Стали известны участники Кубка Сибири по футболу среди любительских команд

Стали известны участники Кубка Сибири по футболу среди любительских команд
Общество, 

В нём примут участие 16 команд

Определились участники розыгрыша Кубка Сибири 2024 года, а также появилась турнирная сетка. Об этом сообщает ФК «Бурятия».

В кубке среди любительских команд союза федераций футбола «Сибирь» примут участие 16 команд со стадии 1/8 финала. В следующий раунд пройдёт команда, одержавшая победу по итогам двухматчевого противостояния.

В 1/8 финала «Бурятия» проведёт две игры с футбольным клубом «Чита».

Состав участников розыгрыша 2024 года:

1. «Байкал» г. Иркутск
2. «Бурятия» г. Улан-Удэ
3. «Восход-Рента-СР» г. Томск
4. «Динамо-Барнаул-М» г. Барнаул
5. «Енисей-М» г. Красноярск
6. «Иркутск-М» г. Иркутск
7. «Новокузнецк» г. Новокузнецк
8. «Новосибирск-М» г. Новосибирск
9. «Полимер» г. Барнаул
10. «Распадская» г. Междуреченск
11. «Рассвет» г. Красноярск
12. СШ №17 г. Томск
13. «Темп» г. Барнаул
14. «Торпедо» г. Рубцовск
15. «Чита» г. Чита
16. «Шахтёр» г. Прокопьевск

Первые матчи кубка пройдут в апреле уже в апреле.

После определения обладателя кубка в каждом межрегиональном объединении между командами победителями соответствующих зон проводятся стыковые матчи за право участия в финальном этапе «Кубка среди любительских команд». Обладатель кубка Сибири встретится с командой из зоны «Урал и Западная Сибирь».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году «Бурятия» дошла до финала Кубка Сибири. Но там уступила команде «Темп» из Барнаула.
футбол ФК "Бурятия" кубок Сибири Чита спорт

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