В Бурятии новый дуган на месте сгоревшего построят из именных кирпичей

На территории Байкальского дацана «Дамба Даржалин» в кабанском селе Дулан приступают к возведению нового дугана. Прежний сгорел два месяца назад, в начале февраля.
Эскиз и смету безвозмездно сделала проектная организация из Улан-Удэ. На строительство потребуется 32 550 кирпичей, 110 блоков ФБС, более пяти с половиной тонн арматуры и 90 кубометров бетона. Сам дуган будет двухэтажным, в традиционном буддийском стиле. Его площадь составит 120 квадратных метров.
Недавно настоятель «Дамба Даржалин» Жаргал лама сообщил в официальном канале дацана в Telegram, что внести свой вклад в строительство могут все желающие. Для этого достаточно приобрести «именной» кирпич – один или несколько. Каждый из них заложат в стены будущего здания.
- Именной кирпич – это вечная молитва о каждом пожертвователе, – отметил Жаргал лама. – Рекомендуемая сумма – 50 рублей или больше, по вашему усмотрению.
Подношение на именные кирпичи предлагают осуществить в самом дацане или отправить списки с именами ширээтэ ламе в Viber по номеру 8-924-453-7777. По нему же можно перевести деньги (на Сбер или Тинькофф).
- Все собранные средства будут использоваться для следующих этапов строительства и приобретения стройматериалов, – добавил Жаргал лама.
Разрушительный пожар произошёл утром 8 февраля. Пламя охватило крышу отдельно стоящего здания. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Внутри в этот момент никого не было. Реликвии, к счастью, уцелели.
- Всё успели спасти – вынесли священные книги Ганжур и статую Будды. Конечно, само здание пострадало – потребуется капитальный ремонт. Крышу всю придётся менять, стены. Но главное, что все живы и здоровы, – рассказал ранее настоятель.
Он отметил, что огонь не успел перекинуться на другие постройки благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей. Однако позже стало известно, что полыхавший дуган не подлежит восстановлению. Потому решили строить новый, из кирпича, и объявили на это сбор средств.
Крыша в дугане обвалилась, стены обгорели, а окна полопались. Вся постройка после тушения заледенела. Пожарные обливали статую Будды, чтобы огонь её не повредил. А выносили сооружение на улицу четыре человека – оно оказалось очень тяжёлым.
- Всё успели спасти – вынесли священные книги Ганжур и статую Будды. Конечно, само здание пострадало – потребуется капитальный ремонт. Крышу всю придётся менять, стены. Но главное, что все живы и здоровы, – рассказал ранее настоятель.
Он отметил, что огонь не успел перекинуться на другие постройки благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей. Однако позже стало известно, что полыхавший дуган не подлежит восстановлению. Потому решили строить новый, из кирпича, и объявили на это сбор средств.
Крыша в дугане обвалилась, стены обгорели, а окна полопались. Вся постройка после тушения заледенела. Пожарные обливали статую Будды, чтобы огонь её не повредил. А выносили сооружение на улицу четыре человека – оно оказалось очень тяжёлым.