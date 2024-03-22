Согласно расчётам, на строительство потребуется более 32 тысяч кирпичей
Буддийская традиционная Сангха России показала, как будет выглядеть новое здание дугана Байкальского дацана, что находится в Кабанском районе Бурятии.
Ширээтэ (настоятель) Байкальского дацана Жаргал лама Санжиев рассказал о начале строительства нового Цогчен дугана. Эскиз и смету нового дугана проектная организация из Улан-Удэ выполнила безвозмездно.
Согласно расчётам, на строительство потребуется 32 550 кирпичей, 110 блоков ФБС, более 5,5 тонн арматуры, а также 90 кубометров бетона.
Работы на территории дацана начнут в начале апреля, когда подсохнет земля. В первую очередь займутся доставкой кирпича и разработкой грунта под фундамент.
- От лица Байкальского дацана я выражаю огромную благодарность всем, кто отзывается на наш призыв о сборе средств. Благотворительность во все времена является великой добродетелью. Да будет благо! – поделился настоятель дацана.
Как сообщал «Байкал-Dailу», дуган в Байкальском дацане сгорел в начале февраля. Крыша там обвалилась, стены обгорели, а окна полопались. Восстановлению здание не подлежало, и его снесли.
К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме того, из огня успели спасти священные книги. Статую Будды также отстояли – пожарные поливали её, чтобы огонь не повредил.
В Бурятии дацану подарили проект нового дугана взамен сгоревшего
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