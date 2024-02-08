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В дацане в Бурятии перед Сагаалганом разбушевался пожар

В дацане в Бурятии перед Сагаалганом разбушевался пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Из-за этого там отменили все молебны 

Возгорание произошло в четверг, 8 февраля, в кабанском селе Дулан, на территории Байкальского дацана. По данным «Кабанск-инфо.24/7», к тушению полыхающей постройки привлекли сотрудников пожарной части и добровольцев, всего – семь человек. Задействовать пришлось три единицы техники.

В самом дацане тем временем заявили, что огонь охватил крышу храма. Потому все молебны, посвящённые Сагаалгану (0+), и запланированные трансляции пришлось отменить. Верующих попросили отнестись к этому с пониманием, а тесто и салфетки, приготовленные для обряда Дугжууба (6+), посоветовали сжечь дома.

На минувшей неделе, 2 февраля, в Селенгинском районе вспыхнула крыша котельной, расположенной на территории Загустайского дацана. Угрозы соседним строениям не было. Пламя уничтожило кровлю на площади в 81 квадратный метр. Причиной пожара стало короткое замыкание проводки.
дацан пожар

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