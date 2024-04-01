01 апреля

31 марта

Популярное

Улан-удэнцев призывают принять участие в месячнике чистоты

Улан-удэнцев призывают принять участие в месячнике чистоты
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Общегородской субботник состоится в конце апреля

В Улан-Удэ стартовал месячник по санитарной очистке и благоустройству. Об этом на прошлой неделе объявил мэр города Игорь Шутенков.

Месячник чистоты будет длиться с 1 по 30 апреля, общегородский субботник состоится 20 апреля.

«Руководителям управляющих компаний и ТСЖ, председателям ДНТ, СНТ, ТОС рекомендовано организовать проведение мероприятий по санитарной уборке дворовых территорий многоквартирных домов, прилегающей территории частных домов. Поручено организовать общественные работы с привлечением собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов по уборке дворовых территорий, собственников частных домов», - отметили в администрации Железнодорожного района.

Жителей просят принять активное участие в месячнике чистоты и «сделать всё для улучшения внешнего облика города».


Возрастное ограничение 0+ 
месячник чистоты субботник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Участники СВО из Бурятии едва не остались без выплат за ранения
Участники СВО из Бурятии едва не остались без выплат за ранения
Общество, 01.04.2024
Один из военнослужащих получил ранения на спецоперации дважды
Ещё одно село в Бурятии решило полностью протрезветь
Ещё одно село в Бурятии решило полностью протрезветь
Общество, 01.04.2024
Местные жители отказались от алкоголя на сельском сходе
В Бурятии начался весенний призыв
В Бурятии начался весенний призыв
Общество, 01.04.2024
Всего в ДФО планируется призвать более 9500 человек
Жители Бурятии массово устремились на отдых в санатории
Жители Бурятии массово устремились на отдых в санатории
Общество, 01.04.2024
В республике набирают популярность здравницы и курорты

«Вредители какие-то»: Улан-удэнцев разгневала варварская обрезка деревьев
«Вредители какие-то»: Улан-удэнцев разгневала варварская обрезка деревьев
Общество, 01.04.2024
Горожане всерьёз распереживались из-за зелёных насаждений, превращающихся в уродливые кочерыжки
В районе Улан-Удэ с 1 по 5 апреля не будет света
В районе Улан-Удэ с 1 по 5 апреля не будет света
Общество, 01.04.2024
На этот раз отключения пройдут на территории Октябрьского района
Житель Бурятии лишился «Тойоты Корона» из-за выпивки
Житель Бурятии лишился «Тойоты Корона» из-за выпивки
Общество, 01.04.2024
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём
Прокуратура помогла улан-удэнцу выйти на пенсию
Прокуратура помогла улан-удэнцу выйти на пенсию
Общество, 01.04.2024
Стаж подтвердили бывшие коллеги  
В районе Улан-Удэ рассказали, когда отключат свет
В районе Улан-Удэ рассказали, когда отключат свет
Общество, 01.04.2024
Его будут выключать с 1 по 5 апреля
До +10 потеплеет в Бурятии
До +10 потеплеет в Бурятии
Общество, 01.04.2024
Некоторые районы и столицу республики заметёт снегом
«Страшный человек»: Улан-удэнцы наперебой обсуждают загадочного экстрасенса
«Страшный человек»: Улан-удэнцы наперебой обсуждают загадочного экстрасенса
Общество, 31.03.2024
Сообщение о таинственной провидице всколыхнули соцсети
На Улан-Удэ надвигаются снег и ветер
На Улан-Удэ надвигаются снег и ветер
Общество, 31.03.2024
В столицу республики в начале апреля заглянет зима

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^