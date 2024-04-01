Общегородской субботник состоится в конце апреля
В Улан-Удэ стартовал месячник по санитарной очистке и благоустройству. Об этом на прошлой неделе объявил мэр города Игорь Шутенков.
Месячник чистоты будет длиться с 1 по 30 апреля, общегородский субботник состоится 20 апреля.
«Руководителям управляющих компаний и ТСЖ, председателям ДНТ, СНТ, ТОС рекомендовано организовать проведение мероприятий по санитарной уборке дворовых территорий многоквартирных домов, прилегающей территории частных домов. Поручено организовать общественные работы с привлечением собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов по уборке дворовых территорий, собственников частных домов», - отметили в администрации Железнодорожного района.
Жителей просят принять активное участие в месячнике чистоты и «сделать всё для улучшения внешнего облика города».
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Улан-удэнцев призывают принять участие в месячнике чистоты
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