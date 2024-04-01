«Вредители какие-то»: Улан-удэнцев разгневала варварская обрезка деревьев





Прошлой весной в столице республики тоже высказывали недовольство по этому поводу. В местных соцсетях то и дело публиковали снимки с деревьями-ампутантами. В мэрии признали: поначалу зелёные насаждения и в самом деле «выглядят не очень эстетично».