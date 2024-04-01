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«Вредители какие-то»: Улан-удэнцев разгневала варварская обрезка деревьев

«Вредители какие-то»: Улан-удэнцев разгневала варварская обрезка деревьев
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Горожане всерьёз распереживались из-за зелёных насаждений, превращающихся в уродливые кочерыжки

В одном из местных пабликов во «ВКонтакте» забили тревогу из-за так называемой омолаживающей обрезки в столице Бурятии. Автор публикации, пожелавший сохранить анонимность, задался вопросом, «сколько можно уродовать город».

- И без этого зелени не так много. Просто вредители какие-то, – говорится в записи. – Понимаю, тополь немного подрезать. Но остальные деревья зачем спиливать там, где они никому не мешают вообще, оставляя при этом столбы?

Улан-удэнцев призвали встать на защиту зелёных насаждений – пока, мол, все не уничтожили. Многие участники сообщества эту идею поддержали. Горожане признались, что им больно смотреть на обрубки.

- У нас возле домов все деревья спилили до пней. Написала в администрацию – ответили, что всё законно. И никаких новых насаждений нет, – поделилась одна из подписчиц.

Посетители паблика сравнили Улан-Удэ с другими российскими городами, где им приходится бывать, в частности – с Омском и Красноярском.

- Там прекрасно растут клёны, ясени, черёмуха, сирень, тополя, берёзы, сосны и никто так не помешан на уничтожении деревьев, как у нас. Видимо, степь решили сделать из города, – заявили они.

В Луганске, по словам улан-удэнцев, деревья тоже сажают, а не пилят. «Много аллей, парков – такая красота», – отмечают участники группы.

Пару недель назад в пеньки превратили и кустарники в самом центре города, на улице Борсоева. Как выяснилось, пожертвовали ими ради живой изгороди. В комитете городского хозяйства вновь сослались на омолаживающую обрезку и заверили, что внешний вид территории только улучшится.

Прошлой весной в столице республики тоже высказывали недовольство по этому поводу. В местных соцсетях то и дело публиковали снимки с деревьями-ампутантами. В мэрии признали: поначалу зелёные насаждения и в самом деле «выглядят не очень эстетично».

- В первый год они набирают силу, а на второй и третий уже видны результаты. Деревья выглядят аккуратно. Например, прошлым летом (2022-го, прим) можно было оценить результаты такой подрезки – зелёными и при этом безопасными стали проспект Строителей, улицы Иволгинская, Комсомольская, Боевая, Куйбышева, Бограда и многие другие, – подчеркнули тогда в администрации.

Там добавили: все мероприятия проводятся «в строгом соответствии с правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах России». Комплексная работа с ними стартовала ещё в 2019 году.

- Ранее комплексный уход за деревьями и кустарниками не осуществлялся более 20 лет, хотя многие необходимо было менять в силу возраста, подрезать и высаживать новые. Этим занимались непрофильные учреждения, а часто уход и вовсе отсутствовал. Работа будет проводиться постепенно, – заверили в мэрии.
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