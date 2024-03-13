Живую изгородь в центре Улан-Удэ превратили в пеньки





















































































Улан-удэнцы забили тревогу и назвали «варварской» обрезку кустарников на улице Борсоева, вдоль проезжей части и тротуара.- Кустики вдоль дороги стали совсем короткие. Они и бы не очень высокие, сейчас некоторые вовсе коротыши, как кочки. В целом «озеленение» выглядит по-варварски, если честно, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.Ситуацию «Байкал-Daily» прокомментировали в комитете городского хозяйства. Там сообщили, что специалисты МБУ «Городское лесничество» формируют живую изгородь:«Это необходимо для открытия видимости для пешеходов и автомобилистов, позволяют добиться эстетического вида, а также обеспечивает омоложение растений, которым это необходимо».При этом в комитете уточнили, что, по правилам, высота формируемой изгороди должна быть от 80 до 120 см – в зависимости от месторасположения.Однако на улице Борсоева, как видно невооружённым глазом, остались одни невысокие пеньки и тоненькие прутики. Местные жители ставят под сомнение, что внешний вид территории улучшился.