Апрель в Бурятии начнётся со снега

В ближайшие дни в Бурятии станет немного теплее. По данным синоптиков, в дневное время столбик термометра устремится к положительным отметкам. Правда, кое-где возможен снег.
В воскресенье, 31 марта, в республике обещают от +3 до +8, местами – до +13 градусов. На севере – от -2 до -7. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.
В понедельник, 1 апреля, в большинстве районов пройдёт небольшой, а в некоторых – умеренный снег. Ночью ожидается от -2 до -7, где-то – от -12 до -17 градусов. В дневное время – от +5 до +10, местами – от -4 до +1. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с.
Ранее в Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на второй месяц весны. Согласно ему, средняя температура воздуха в апреле окажется на 2°С, а по среднему и южному Прибайкалью – на один градус выше, чем в предыдущие годы. На севере Байкала – около средних многолетних значений.
Осадков в Бурятии выпадет меньше привычного, зато на юго-западе и по северному Прибайкалью – примерно столько же, сколько обычно.