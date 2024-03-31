В Улан-Удэ наконец-то взялись за разваливающуюся «туалетную» плитку на Элеваторе



Плитку на этих откосах в народе давно прозвали «туалетной». Власти собирались заменить её несколько лет. В феврале 2022-го в мэрии даже



На выбор предложили сразу несколько эскизов – цветные бетонные модули, искусственный газон, шумозащитные экраны или вертикальные конструкции между тротуарами и откосами Большинство проголосовавших (79%) в итоге остановились на первом варианте.



Кстати, аукцион пришлось объявлять повторно. Изначально другое общество с ограниченной ответственностью согласилось сделать всё за 70 миллионов 603 тысячи. Однако другие компании, подавшие заявки, пожаловались в УФАС на нарушения при формировании требований к участникам аукциона и к материалам, используемым для ремонта. Жалобы признали обоснованными.



По поводу оформления откосов высказывался ранее и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



- Это очень нагруженная магистраль, которая сейчас используется по максимуму. Как расшивать транспортную нагрузку, мы уже знаем – строим третий мост. Здесь оборудовали дополнительную третью полосу, перенесли светофорные объекты. А вот визуальное восприятие, внешнее оформление путепровода оставляет желать лучшего. Облицовочные плитки потрескались, выцвели, заменить их практически нечем. Честно говоря, вид неряшливый, – заявил он.



Сам процесс возьмут под круглосуточное видеонаблюдение. В техзадании говорится, что подрядчик должен обеспечить такую возможность заказчику в течение 14 дней после начала ремонта. Для этого придётся установить как минимум две веб-камеры и предоставить контакты специалиста, отвечающего за них.



- В зоны охвата должно попадать всё место выполнения работ с разных ракурсов, а не отдельные участки. Заказчику предоставляются прямые ссылки на трансляции web-камер в режиме реального времени, а не ссылки на регистраторы, – отмечается в конкурсной документации.

Плитку на этих откосах в народе давно прозвали «туалетной». Власти собирались заменить её несколько лет. В феврале 2022-го в мэрии даже представили дизайн-проекты по архитектурно-художественному оформлению развязки, соединяющей Советский и Железнодорожный районы.На выбор предложили сразу несколько эскизов – цветные бетонные модули, искусственный газон, шумозащитные экраны или вертикальные конструкции между тротуарами и откосами Большинство проголосовавших (79%) в итоге остановились на первом варианте.Кстати, аукцион пришлось объявлять повторно. Изначально другое общество с ограниченной ответственностью согласилось сделать всё за 70 миллионов 603 тысячи. Однако другие компании, подавшие заявки, пожаловались в УФАС на нарушения при формировании требований к участникам аукциона и к материалам, используемым для ремонта. Жалобы признали обоснованными.По поводу оформления откосов высказывался ранее и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Это очень нагруженная магистраль, которая сейчас используется по максимуму. Как расшивать транспортную нагрузку, мы уже знаем – строим третий мост. Здесь оборудовали дополнительную третью полосу, перенесли светофорные объекты. А вот визуальное восприятие, внешнее оформление путепровода оставляет желать лучшего. Облицовочные плитки потрескались, выцвели, заменить их практически нечем. Честно говоря, вид неряшливый, – заявил он.Сам процесс возьмут под круглосуточное видеонаблюдение. В техзадании говорится, что подрядчик должен обеспечить такую возможность заказчику в течение 14 дней после начала ремонта. Для этого придётся установить как минимум две веб-камеры и предоставить контакты специалиста, отвечающего за них.- В зоны охвата должно попадать всё место выполнения работ с разных ракурсов, а не отдельные участки. Заказчику предоставляются прямые ссылки на трансляции web-камер в режиме реального времени, а не ссылки на регистраторы, – отмечается в конкурсной документации.

В январе на официальном сайте госзакупок объявили электронный аукцион на ремонт откосов путепровода на автомобильной развязке в центре города – на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября. Начальная цена контракта составила 82 миллиона 577 тысяч рублей, а заказчиком выступил комитет городского хозяйства (КГХ).Приём заявок завершился 22 февраля. Победу на торгах одержало ООО, уронившее стоимость контракта до 75 миллионов 971 тысячи.А на днях в telegram-канале «Весь Улан-Удэ» сообщили, что многострадальную плитку вовсю демонтируют. «Сейчас спиливают забор и после проступят уже к основным работам», – говорится в публикации.