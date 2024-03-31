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В Улан-Удэ цены на вторичные квартиры перевалили за 6 миллионов

В Улан-Удэ цены на вторичные квартиры перевалили за 6 миллионов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жильё в старых домах в столице Бурятии неумолимо дорожает

Эксперты федерального портала «Мир квартир» изучили цены на жильё в старых домах в 70 крупнейших городах страны, где насчитывается более 300 тысяч человек. В 60-ти из них апартаменты в первом квартале 2024 года продолжили дорожать.

Так, за квадратный метр на вторичке в Улан-Удэ сейчас просят примерно 122 744 рубля – за три месяца он наценился на 7,5%, а квартира – на 4,6%. Она обойдётся в среднем в 6 миллионов 299 тысяч.

В соседнем Иркутске эти показатели составили 126 265 рублей (+2,2%) и 6 миллионов 832 тысячи (+2,2%), в Чите – 125 024 рубля (+3,5%) и 6 миллионов 838 тысяч  (+0,1%).

В целом «квадрат» в стране с января по март подорожал на 2,9% – до 112 415 рублей, само жильё в старых домах – на 1,6% (до 5 миллионов 973 тысяч). Кстати, Улан-Удэ оказался в числе городов, где стоимость вторичных квартир поднялась сильнее всего.

- Цены на них растут теми же темпами, что и в первом квартале прошлого года, – пояснил генеральный директор портала Павел Луценко. – Этому способствует и инфляция, и увеличение цен на первичном рынке, на которые всегда ориентируются собственники «вторички».

А вот предложений о продаже таких апартаментов заметно поубавилось – многие владельцы не могут найти покупателей из-за высоких ипотечных ставок.

- Они снимают объекты с продажи, переориентируясь на аренду, ставки которой активно растут, – добавил Луценко.
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