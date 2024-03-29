Трудовые подвиги бамовцев увековечили в Москве





Северомуйский тоннель Байкало-Амурской магистрали в Бурятии – самый длинный железнодорожный тоннель в России. Его протяжённость составляет 15 с лишним километров. Первые работы на участке начались в 1977 году, в эксплуатацию его сдали в 2003-м – 26 лет спустя. До открытия сооружения поезда ходили по обходной ветке через перевал по седловине Северо-Муйского хребта. По нему могли следовать только грузовые составы длиной в несколько вагонов. А вот движение пассажирских поездов было запрещено.

В преддверии 50-летия Байкало-Амурской магистрали в российской столице увековечили трудовые подвиги бамовцев. Там появилась площадь строителей БАМ – она расположилась вдоль южной части Казанского вокзала.Соответствующее постановление № 360 подписали в правительстве Москвы 27 февраля, сообщает telegram-канал «Телеграмма РЖД». Там напомнили: БАМ – одна из крупнейших в мире железнодорожных магистралей общей протяжённостью в 4 287 километров, пересекающая три часовых пояса и шесть субъектов РФ. В её строительстве участвовало более двух миллионов человек.Сейчас в разгаре – масштабная реконструкция БАМа, призванная увеличить провозные способности магистрали. А Казанский вокзал в Москве всегда играл и продолжает играть ключевую роль в обеспечении транспортных связей с российскими субъектами. В числе поездов, отправляющихся с него и прибывающих туда, есть и те, что связывают столицу страны с важнейшими опорными городами БАМа – Тындой и Северобайкальском.