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Иволгинский район Бурятии готов к пожароопасному сезону

Иволгинский район Бурятии готов к пожароопасному сезону
Общество,  Фото:РАЛХ
Бороться с пожарами готовы 160 человек

В Иволгинском районе Бурятии проверили готовность к пожароопасному сезону. Смотр готовности сил и средств оперативных служб состоялся в селе Иволгинск под председательством зампреда правительства Ивана Альхеева.

- C лесными пожарами в районе готовы бороться 160 человек, предусмотрено 55 единиц спецтехники. Причём на низком старте не только лесники – в смотре приняли участие лесопользователи, главы сельских поселений, представители администрации, МВД, противопожарной службы, а также патрульные и патрульно-манёвренные группы, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Сотрудники Иволгинского лесхоза, лесопользователи и представители группировки продемонстрировали лесопожарную технику - машины, тракторы, автомобили повышенной проходимости. Также было продемонстрировано оборудование, снаряжение и инструменты для тушения лесных пожаров. Особое внимание уделялось радиостанциям, поскольку они основа безопасности на лесном пожаре.

- В 2023 году на территории Иволгинского района зарегистрировали семь лесных пожаров, оперативность тушения в первые сутки составила 100%. В апреле ожидается сухая и ветреная погода, температура будет повышаться, поэтому нужно встретить пожароопасный сезон организованно и во всеоружии. Ранее Государственной пожарной службой была проведена проверка 25 населённых пунктов района, трёх СНТ и 10 животноводческих стоянок, где выявлено 28 нарушений правил пожарной безопасности, которые нужно устранить в кратчайшие сроки! – обратился к участникам смотра Иван Альхеев.

В целом силы и средства Иволгинского района оснащены и готовы к пожароопасному сезону 2024 года.


Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях готовым к пожароопасному сезону признали Кяхтинский район
лесные пожары

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