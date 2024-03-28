Кяхтинский район Бурятии назвали готовым к сезону лесных пожаров

В Кяхте прошёл специальный смотр



Кяхтинский район готов к пожароопасному сезону, сообщили сегодня в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Накануне в Кяхте смотр готовности сил и средств районных звеньев системы предупреждения и ликвидации ЧС. Проверили готовность зампред правительства Бурятии Иван Альхеев и первый замруководителя агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



В Кяхтинском районе бороться с лесными пожарами готовы 90 человек, среди которых сотрудники Кяхтинского лесхоза и лесозаготовители. Отмечается, что вся имеющаяся лесопожарная техника готова к пожароопасному сезону и находится в полной боевой готовности.



