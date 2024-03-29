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Фермеры Бурятии продолжают отправлять помощь для Монголии

Фермеры Бурятии продолжают отправлять помощь для Монголии
Общество,  Фото:пресс-служба минсельхозпрода РБ
Аратам направят 6,5 тысяч тонн пшеницы и две тысячи тонн овса

Хозяйства Бурятии продолжают грузить зернофураж для отправки гуманитарной помощи Монголии. Своё зерно на благое дело направили 27 хозяйств из Баргузинского, Бичурского, Заиграевского, Кабанского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского и Тарбагатайского районов республики.

- На сегодняшний день уже отгружено более 3,0 тыс. тонн. Напомним, из Бурятии в соседнюю страну будет направлено 8,5 тысяч тонн зерна: 6,5 тысяч тонн пшеницы и две тысячи тонн овса, - рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ.

Как сообщалось ранее, первые 240 тонн зёрна уже распределены между четырьмя аймаками Монголии. Сейчас формируются очередные поставки гуманитарного груза из России. Всего на закупку и транспортировку зерна для скотоводов Монголии, страдающих от зимней бескормицы скота, направлено свыше 166 миллионов рублей.
Бурятия Монголия сельское хозяйство гуманитарная помощь дзуд

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