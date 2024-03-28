Гуманитарная помощь из Бурятии доставлена аратам Монголии

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

4 аймака получили первую часть груза для страдающих от дзуда скотоводов



Помощь из Бурятии в Монголию подоспела в самый критический момент. Первые 240 тонн зёрна распределены между аймаками Уверхангай, Архангай, Умнеговь и Булган. Несмотря на отсутствие дорог и сохраняющийся плотный снежный покров, доставка гуманитарной помощи не прекращается, и до скотоводов доходят грузы в сопровождении спецтехники. Всего предстоит направить 8,5 тысяч тонн – это почти 425 двадцатитонников.



До места назначения гуманитарные грузы преодолевают сложный путь. В связи с осложнением паводковой ситуации, группе спасателей, доставляющих грузы, приходится не только расчищать снег на дорогах, но и прокладывать новые пути. Несмотря на эти трудности, группировки управления ЧС и администрации аймаков организовали оперативное взаимодействие для того, чтобы помощь дошла до каждого хозяйства. Как отмечают скотоводы, получая такую поддержку и помощь, им легче справляться с трудностями этой зимовки.



- Помощь поступает, и мы благодарим всех, кто протянул руку помощи. Добрый день и добрые люди, которые его принесли, - делится Батдэлгэрын Сухбаатар.



- Мы живём втроём в отдалённой местности. Постоянно следуем за скотом, надо постоянно приглядывать. Где-то сами снег расчищаем, чтобы поели. Трудное время. Мы рады, что нас не оставили в беде, - рассказывает жительница Монголии Должин.



- Более или менее тепло, пригревает. Но это тоже не очень хорошо. Весь снег потом устремляется с гор, возвышенностей в равнины. Сейчас ещё нормально, потому что теперь есть подкорм, - говорит фермер Тороо.



- Через дней 10-15 прогнозируют хорошую погоду, сейчас главное этот период пережить. С поддержкой людей справляемся, - уверен фермер Батмунх.



Сейчас формируются очередные поставки гуманитарного груза из России. Всего на закупку и транспортировку зерна для братской Монголии направлено свыше 166 миллионов рублей.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, первая партия гуманитарной помощи братской Монголии по поручению Правительства России передана 17 марта. Тогда глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с вице-премьером Монголии Сайнбуян Амарсайхан на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Кяхта.



