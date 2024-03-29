Житель Бурятии лишился Toyota Wish из-за любви к пьяной езде

Автомобиль конфисковали у жителя Аршана



Житель посёлка Аршан Тункинского района Бурятии остался без своего автомобиля Toyota Wish из-за привычки садиться за руль пьяным.



«Мужчина в марте 2023 года привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в феврале 2024 года вновь сел за руль автомобиля после употребления спиртного, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД», - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Тункинский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Виновному назначено 240 часов обязательных работ, также он лишён водительских прав на 2 года. Автомобиль Toyota Wish, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.



По данным Госавтоинспекции, у жителей Бурятии за повторную пьяную езду конфисковано уже более 330 автомобилей, арестовано порядка 500 транспортных средств.



