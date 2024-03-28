Ледовые дороги растаяли в соседней Иркутской области
Жителей Северо-Байкальского района Бурятии предупреждают о закрытии двух ледовых переправ в Казачинско-Ленском районе соседней Иркутской области. Об этом сообщает группа «Северобайкалье-инфо.24/7».
Ледовые переправы закрыты на автодорогах Верхоленск – Магдан км 0+090 и Жигалово – Казачинское км 7+532. Там установлены соответствующие дорожные знаки.
Чтобы транспорт не заезжал на тонкий лёд, на подъездных путях к переправам сделают отсыпку.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 18 марта в Улан-Удэ закрыли ледовую переправу на реке Селенга в микрорайоне Мостовой. Также завершена эксплуатация переправ в Окинском районе - в местности Балакта и Баксон.
Жителей севера Бурятии предупредили о закрытии двух ледовых переправ
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