В Улан-Удэ перекрыли ледовую переправу на Селенге

Ещё две ледовые дороги закрыли в отдалённом районе республики



18 марта в Улан-Удэ перекрыли единственную ледовую переправу. Она действовала на реке Селенга в отдалённом микрорайоне Мостовой.



«Мобильной бригадой комбината по благоустройству совместно со спасателями поисково-спасательной службы Улан-Удэ проведено грейдирование дороги. Перекрыты подъездные пути, а также установлены дорожные знаки и указатели», - сообщили в мэрии.



Автомобилистов призвали беречь себя и не ездить в микрорайоне Мостовой по льду.







Также в республике завершена эксплуатация ещё переправ: в местностях Балакта и Баксон в Окинском районе.



Подъездные пути, которые ведут к переправам, перекрыты, на местах выставлены запрещающие знаки.



В ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что на сегодня действующими остаются девять ледовых переправ. Шесть из них находятся в Чивыркуйском заливе Байкала, одна – на реке Муя и две – на реке Селенга в сёлах Ильинка и Татаурово.



- В этом году из-за наступления раннего тепла прогнозируется, что остальные переправы закроются раньше срока, - отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.



