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Российские лучники отказались ехать на Олимпиаду

Российские лучники отказались ехать на Олимпиаду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Решение было коллегиальным»

Ведущие российские лучники решили не участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде 2024 года, что не позволит им выступить на Играх в Париже.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу федерации стрельбы из лука РФ Владимира Ешеева.

«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду, - сказал Ешеев. - Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и «Динамо».

В интервью «Матч ТВ» Ешеев уточнил, что решение было коллегиальным:

«Мы опрашивали спортсменов, готовы они участвовать без флага и гимна или нет. В сборной России никто не захотел идти на такие условия. Хотя мы были согласны на подобные условия со стороны МОК и международной федерации. У нас осталось два шанса завоевать олимпийские квоты, но вопрос упирается в визы, так что маловероятно, что мы смогли бы получить лицензии».

«Также необходимо было заплатить по 2 тысячи (швейцарских) франков, чтобы специально созданная комиссия рассмотрела участие спортсменов на Играх. Решили, что платить не смысла, потому что нет гарантий допуска. Та сторона в последний момент согласилась даже рассмотреть военнослужащих, выступающих в сборной России», - сказал Ешеев «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.

В состав национальной сборной стабильно входят лучники Бурятии. На прошлой Олимпиаде в Токио Светлана Гомбоева завоевала серебряную медаль. Серебро она взяла в командном турнире вместе с Ксенией Перовой из Екатеринбурга и Еленой Осиповой из Таганрога. Команда Олимпийского комитета России в финале уступила сборной Южной Кореи.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро бурятская лучница Инна Степанова также стала обладательницей серебра в командном турнире. Инна выступала вместе с Ксенией Перовой и Туяной Дашидоржиевой из Забайкальского края.

Ещё один бурятский лучник Бальжинима Цыремпилов принимал участие в четырёх Олимпиадах.

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