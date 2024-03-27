Учащиеся Улан-Удэ напишут о героях своей семьи

Объявлено о приёме работ на конкурс сочинений



В столице Бурятии стартовал творческий конкурс сочинений «Мой герой», посвящённый Дню Победы. Мероприятие проводится в рамках 95-летия Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева.



- Основные цели и задачи конкурса – сохранение памяти о Великой Отечественной войне и воинском подвиге защитников Отечества, развитие интереса учащихся к истории своей родины через историю своей семьи, воспитание у них бережного отношения к сохранению исторического наследия, развитие и стимулирование поисковой, исследовательской и творческой способностей. Расскажите нам о героях вашей семьи, которым пришлось столкнуться с жестокой войной, о героях, чьими подвигами вы восхищены, - сообщили в театре.



Принять участие могут учащиеся общеобразовательных учреждений, средне-специальных и высших учебных заведений Улан-Удэ. Приём работ осуществляется по 25 апреля на электронную почту: grdt@govrb.ru с пометкой «На конкурс сочинений».



Подведение итогов состоится с 26 апреля по 2 мая. Награждение финалистов будет приурочено к 9 мая. Лучшие работы прочитают артисты Русского драматического театра, а победителям будут вручены памятные дипломы и подарки.



Возрастное ограничение: 12+.

