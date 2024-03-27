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В Бурятии начали вводить запреты на жарку шашлыков

В Бурятии начали вводить запреты на жарку шашлыков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Распоряжение подписали власти одного из районов

В Бурятии пока ещё не введён особый противопожарный режим. Однако в Еравнинском районе уже запретили жечь траву и жарить шашлыки. Соответствующее распоряжение подписал и.о. руководителя администрации района Зоригто Доржиев.

«Запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, разведение костров на полях и в населённых пунктах, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы», - говорится в распоряжении.

Отмечается, что виновных будут привлекать к административной ответственности.

В документе также говорится, что на сельскохозяйственных землях необходимо произвести противопожарную опашку территории от лесополос и сельхозугодий.

Кроме того, территории земель, прилегающих к лесу, необходимо очистить от сухой травы, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Старостам населённых пунктов поручено обращать особое внимание на соблюдение требований распоряжения и своевременно докладывать в администрацию обо всех нарушениях противопожарной безопасности.

В местах общего пользования в населённых пунктах разместят предупреждения и памятки о соблюдении пожарной безопасности.

В 2023 году особый противопожарный режим на всей территории Бурятии ввели 1 мая. Действовал он до второй половины сентября. В период действия такого режима запрещены прогулки в лесах, разведение костров, в том числе использование мангалов. Жарить шашлыки можно только в специально отведённых местах: в Улан-Удэ это – острова Комсомольский и Богородский. 
шашлык пожарная безопасность

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