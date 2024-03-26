Делегация Бурятии приняла участие в Евразийском форуме соцработников в Таиланде

В провинции Чонбури Королевства Таиланд состоялся ежегодный 15-й Евразийский форум социальных работников. С 20 по 22 марта здесь обсуждали общее будущее в преобразующих изменениях в Евразии.В работе форума приняли участие 250 специалистов социальной сферы Таиланда, Кореи, Филиппин, Беларуси, Армении, Индии, Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Мьянмы, Монголии, Ирана, Бангладеш, Великобритании, Италии, Сингапура, Гонконга, Индонезии и России.- В составе делегации Бурятии – начальник РГУ «Центр социальной защиты населения» Александр Мокеев и руководитель некоммерческой организации социального обслуживания «Аэлита» Арюна Мылзенова, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Ежегодное профильное мероприятие организовано соответствующими национальными НПО при поддержке министерства социального обеспечения и безопасности человека Таиланда. Организатор форума с российской стороны - президент союза социальных педагогов и социальных работников России Антонина Дашкина.Отмечается, что участники форума обсудили «инновации в использовании мудрости коренных народов в практике социальных работников, достижение целей устойчивого развития силами социальных работников, трансформации изменений в сотрудничестве и межведомственном партнёрстве, связь поколений».- Основные цели Евразийского форума – знакомство социальных работников различных стран Евразийского континента с концепцией Всемирного Дня социальной работы, продвижение формата «Евразийский форум социальных работников» как инструмента международной солидарности, обмен опытом социального обслуживания в разных странах Евразии. Лозунг 15-го Евразийского форума – Только вместе, только делясь опытом работы, мы сможем добиться благополучия для всех, - рассказала представительница делегации Бурятии Арюна Мылзенова.В программе форума состоялись пленарные заседания, круглые столы, было организовано посещение учреждений социального обслуживания Паттайи.Форум проходил на базе учебного центра министерства социального развития Таиланда в Паттайе.