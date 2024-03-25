Улан-Удэ присоединится к акции «Журавли»

Будет выведена световая проекция журавлей



Сегодня, 25 марта, на площади Советов в Улан-Удэ пройдёт акция «Журавли» (возрастное ограничение 0+) в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холл».



С 20:00 на здание будет выведена световая проекция журавлей с музыкальным сопровождением.



По всей стране проходит акция «Журавли» в знак памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Накануне на здании, в котором произошла трагедия, спроецировали стаю белых журавлей, улетающих в небо. Акция получила такое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева «Журавли», в честь которого был назван концертный зал.



Теракт произошёл 22 марта перед концертом группы «Пикник», на который были проданы все билеты. Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу по безоружным людям. Затем они зашли в зал, где помимо стрельбы устроили пожар. По последним данным, число жертв достигло 137 человек, трое из которых – дети. Осмотр места преступления продолжается. Пострадали 182 человека, более ста из них находятся в больницах Москвы, Подмосковья и в федеральных центрах.



Возбуждено уголовное дело по ст.205 УК РФ «Террористический акт». Четверых террористов задержали на границе в Брянской области. Накануне решением суда их заключили под стражу.



Продолжается разбор обрушившихся конструкций. Спасатели МЧС России уже разобрали более 645 кубометров.

