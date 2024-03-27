На горном озере Бурятии состоится сойотский этофестиваль

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участники посоревнуются в рыбалке, разбиванию хребтовой кости и народных играх



13 апреля в Окинском районе Бурятии состоится этнофестиваль «Ильчирэй наадан». В рамках мероприятия пройдут соревнования по традиционному виду хозяйствования – рыболовству и национальным видам спорта. Местом проведения этнофестиваля станет озеро Ильчир.



Как сообщает администрация района, участники посоревнуются в пяти видах состязаний:

- подлёдная рыбалка;

- конкурс по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган»;

- конкурс по традиционной народной игре «Тэбэг»;

- конкурс по традиционной северной игре «Тройной прыжок»;

- конкурс по традиционной северной игре «Перетягивание палки».



К участию в соревнованиях допускаются участники независимо от возраста и пола. В подлёдной рыбалке участвуют команды из 4 человек, по остальным видам – личное первенство, количество участников не ограничено. Заявки на участие подаются до 13 апреля на электронную почту: amo.spsoyotskoe@mail.ru.



Участники сами обеспечивают наличие всего необходимого спортивного инвентаря и оборудования для участия в соревнованиях и по подлёдной рыбалке. Так, для участия в конкурсе «hэер шаалган» каждый участник представляет 7 хребтовых костей. Абсолютному чемпиону среди мужчин по «hэер шаалган» вручается двухгодовалый як.



Команды, занявшие призовые места в подлёдной рыбалке, награждаются денежными и ценными призами. Также будет производиться награждение в следующих номинациях:

– «Первая пойманная рыбка»;

– «Самая большая рыбка»;

– «Самый большой улов»;

- «Молодой рыбак»;

- «Возрастной рыбак».



Возрастное ограничение: 6+.

