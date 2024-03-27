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На горном озере Бурятии состоится сойотский этофестиваль

На горном озере Бурятии состоится сойотский этофестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участники посоревнуются в рыбалке, разбиванию хребтовой кости и народных играх

13 апреля в Окинском районе Бурятии состоится этнофестиваль «Ильчирэй наадан». В рамках мероприятия пройдут соревнования по традиционному виду хозяйствования – рыболовству и национальным видам спорта. Местом проведения этнофестиваля станет озеро Ильчир.

Как сообщает администрация района, участники посоревнуются в пяти видах состязаний:
- подлёдная рыбалка;
- конкурс по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган»;
- конкурс по традиционной народной игре «Тэбэг»;
- конкурс по традиционной северной игре «Тройной прыжок»;
- конкурс по традиционной северной игре «Перетягивание палки».

К участию в соревнованиях допускаются участники независимо от возраста и пола. В подлёдной рыбалке участвуют команды из 4 человек, по остальным видам – личное первенство, количество участников не ограничено. Заявки на участие подаются до 13 апреля на электронную почту: amo.spsoyotskoe@mail.ru.

Участники сами обеспечивают наличие всего необходимого спортивного инвентаря и оборудования для участия в соревнованиях и по подлёдной рыбалке. Так, для участия в конкурсе «hэер шаалган» каждый участник представляет 7 хребтовых костей. Абсолютному чемпиону среди мужчин по «hэер шаалган» вручается двухгодовалый як.

Команды, занявшие призовые места в подлёдной рыбалке, награждаются денежными и ценными призами. Также будет производиться награждение в следующих номинациях:
– «Первая пойманная рыбка»;
– «Самая большая рыбка»;
– «Самый большой улов»;
- «Молодой рыбак»;
- «Возрастной рыбак».

Возрастное ограничение: 6+.
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