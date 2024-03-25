25 марта

24 марта

Популярное

Баргузинский заповедник претендует на топ-30 лучших локаций России

Баргузинский заповедник претендует на топ-30 лучших локаций России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Проводится всероссийское голосование

Продолжается открытое голосование во всероссийском конкурсе «От южных морей до полярного края», организатором которого выступает программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Бурятию на конкурсе представляет Баргузинский заповедник. В случае успешных итогов голосования он войдёт в топ-30 лучших локаций России.

С 1 по 15 марта из 445 объектов россияне выбрали 89 – по одному в каждом регионе. В Бурятии это Баргузинский заповедник.

С 19 по 31 марта в финале определят топ-30 локаций: именно их планируется включить в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие».

Чтобы Баргузинский заповедник прошёл в финал, необходимо проголосовать на сайте местагордости.рф. Также здесь можно предложить своё «место силы», которое войдёт в галерею достопримечательностей. Его увидят тысячи путешественников.

Справка:

Баргузинский заповедник – первый заповедник в России, первое научно-исследовательское учреждение на Байкале. Образован в 1916 году с целью сохранения и восстановления численности повсеместно истребляемого ради ценного меха соболя.

Заповедник расположен на северо-восточном побережье Байкала, на западных склонах центральной части Баргузинского хребта. Площадь заповедника составляет 366 868 га.

Наиболее крупными реками заповедника являются реки Урбикан, Кабанья, Езовка, Большая, Давше, Таркулик, Сосновка, Кудалды. На территории также расположено 523 озера.

Фауна типично таёжная, но с некоторыми особенностями. Фауна наземных позвоночных включает 41 вид млекопитающих, 281 вид птиц, 6 видов рептилий, 3 вида амфибий, 46 видов рыб и свыше 800 видов насекомых. Из 41 вида млекопитающих более 80% составляют типичные лесные обитатели. Есть среди них белка-летяга, средняя и крошечная бурозубки. Встречаются кабарга, соболь, колонок, азиатская лесная мышь, бурундук, лесной лемминг, благородный олень (изюбрь), альпийская пищуха, большеухая полевка. Значительна доля таких видов, как волк, лисица, ласка, горностай, росомаха, заяц-беляк, рысь, бурый медведь и пр. Среди гнездящихся птиц преобладают виды сибирского типа: каменный глухарь, рябчик, глухая кукушка, длиннохвостая и бородатая неясыти, мохноногий и воробьиный сычи, кукша, кедровка, щур, обыкновенный и белокрылый клесты, синехвостка, сибирская завирушка и др. В заповедной акватории озера Байкал обитает эндемичная байкальская нерпа.


заповедник туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошёл сольный концерт Дашимы Соктоевой
В Улан-Удэ прошёл сольный концерт Дашимы Соктоевой
Общество, 25.03.2024
Основу выступления составили аранжировки старинных бурятских народных песен
Из-за теракта в «Крокусе» в Улан-Удэ усилили меры безопасности
Из-за теракта в «Крокусе» в Улан-Удэ усилили меры безопасности
Общество, 25.03.2024
Особое внимание правоохранители обращают на общественные места
Три театра Бурятии перечислят выручку пострадавшим в «Крокусе»
Три театра Бурятии перечислят выручку пострадавшим в «Крокусе»
Общество, 25.03.2024
В республике собираются усилить меры безопасности в учреждениях культуры 
Врачи напомнили о напряжённой ситуации по туберкулёзу в Бурятии
Врачи напомнили о напряжённой ситуации по туберкулёзу в Бурятии
Общество, 25.03.2024
Вчера, 24 марта, прошёл Всемирный день борьбы с туберкулёзом
Прокурор Бурятии проверил колонию строгого режима
Прокурор Бурятии проверил колонию строгого режима
Общество, 25.03.2024
И. о. начальника УФСИН получил прокурорское представление
В Иволгинском дацане начали изготавливать «монеты удачи»
В Иволгинском дацане начали изготавливать «монеты удачи»
Общество, 25.03.2024
На них изображены символы, исполняющие желания
Агитпоезд «Сила в правде» начинает работу на территории Бурятии
Агитпоезд «Сила в правде» начинает работу на территории Бурятии
Общество, 25.03.2024
Он будет работать в Северобайкальске в первой половине сегодняшнего дня
В одном из домов в Улан-Удэ не будет тепла и горячей воды
В одном из домов в Улан-Удэ не будет тепла и горячей воды
Общество, 25.03.2024
Ремонтники собираются устранять утечку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^