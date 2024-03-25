Баргузинский заповедник претендует на топ-30 лучших локаций России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Проводится всероссийское голосование



Продолжается открытое голосование во всероссийском конкурсе «От южных морей до полярного края», организатором которого выступает программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Бурятию на конкурсе представляет Баргузинский заповедник. В случае успешных итогов голосования он войдёт в топ-30 лучших локаций России.



С 1 по 15 марта из 445 объектов россияне выбрали 89 – по одному в каждом регионе. В Бурятии это Баргузинский заповедник.



С 19 по 31 марта в финале определят топ-30 локаций: именно их планируется включить в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие».



Чтобы Баргузинский заповедник прошёл в финал, необходимо проголосовать на сайте местагордости.рф. Также здесь можно предложить своё «место силы», которое войдёт в галерею достопримечательностей. Его увидят тысячи путешественников.



Справка:



Баргузинский заповедник – первый заповедник в России, первое научно-исследовательское учреждение на Байкале. Образован в 1916 году с целью сохранения и восстановления численности повсеместно истребляемого ради ценного меха соболя.



Заповедник расположен на северо-восточном побережье Байкала, на западных склонах центральной части Баргузинского хребта. Площадь заповедника составляет 366 868 га.



Наиболее крупными реками заповедника являются реки Урбикан, Кабанья, Езовка, Большая, Давше, Таркулик, Сосновка, Кудалды. На территории также расположено 523 озера.



Фауна типично таёжная, но с некоторыми особенностями. Фауна наземных позвоночных включает 41 вид млекопитающих, 281 вид птиц, 6 видов рептилий, 3 вида амфибий, 46 видов рыб и свыше 800 видов насекомых. Из 41 вида млекопитающих более 80% составляют типичные лесные обитатели. Есть среди них белка-летяга, средняя и крошечная бурозубки. Встречаются кабарга, соболь, колонок, азиатская лесная мышь, бурундук, лесной лемминг, благородный олень (изюбрь), альпийская пищуха, большеухая полевка. Значительна доля таких видов, как волк, лисица, ласка, горностай, росомаха, заяц-беляк, рысь, бурый медведь и пр. Среди гнездящихся птиц преобладают виды сибирского типа: каменный глухарь, рябчик, глухая кукушка, длиннохвостая и бородатая неясыти, мохноногий и воробьиный сычи, кукша, кедровка, щур, обыкновенный и белокрылый клесты, синехвостка, сибирская завирушка и др. В заповедной акватории озера Байкал обитает эндемичная байкальская нерпа.





