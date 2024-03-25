Вертолёт прилетел из Иркутска
Вертолёт приземлился в селе Десятниково Тарбагатайского района Бурятии, чем немало удивил местных жителей и вызвал у них беспокойство.
Однако, как выяснилось, вертолёт был технически исправен, посадка была плановой. Как сообщает «Тарбагатай-инфо», на борту были туристы из Иркутска.
- Это частный вертолёт из Иркутска. Прилетали гости в наш музей в селе Десятниково. Уже улетели, - прокомментировала руководитель ООО «Семейские» Любовь Пластинина.
В Бурятии приземлившийся в селе вертолёт удивил жителей
Общество, Фото:
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