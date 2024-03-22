На помощь ей пришли спасатели
Вечером 21 марта в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил сигнал о потерявшейся в Иволгинском районе девушке.
Как выяснилось, 24-летняя девушка в районе аэропорта решила сократить свой путь через поле. Но через некоторое время упёрлась в болото.
Поняв, что заблудилась, она позвонила на номер 112, где её соединили со спасателями.
- Прибыв на место поиска, спасатели нашли девушку в трёх километрах от села Гурульба. В удовлетворительном состоянии она была доставлена в населённый пункт, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии девушка хотела сократить путь через поле и заблудилась
Общество, Фото:
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