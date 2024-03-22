В Бурятии выберут организации высокой соцэффективности

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Будут награждены предприятия, которые больше всего заботятся о работниках



В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2024».



- Основная цель конкурса – привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, тиражирование положительного опыта в данной области, - сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.



Конкурс проводится на бесплатной основе на региональном и федеральном уровнях по 17 номинациям. Организация может принять участие в нескольких номинациях.



Заявку и документы на участие в конкурсе необходимо сформировать в личном кабинете в системе ПИК «Мониторинг» и направить до 1 мая 2024 года. Порядок и методические рекомендации по проведению конкурса, формы документов для заполнения размещены на официальном сайте министерства экономики РБ.



Победителей и призёров федерального уровня определит Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.



Возрастное ограничение: 18+.

