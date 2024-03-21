21 марта

20 марта

Популярное

В Бурятии построена первая в ДФО школа для детей с ОВЗ

В Бурятии построена первая в ДФО школа для детей с ОВЗ
Общество,  Фото:УКС РБ
Откроется учреждение ближе к новому учебному году

В Улан-Удэ построили школу, которая является уникальной в своём роде. Учреждение расположено в 103 микрорайоне города и может вместить более 350 учеников в одну смену. Особенностью этой школы является то, что она значительно больше по площади, чем обычные образовательные учреждения, и все её помещения полностью адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. До этого момента такого учебного заведения не было ни в одном дальневосточном регионе.

Идея создания такой школы зародилась ещё в 2019 году. После долгой работы проект был воплощён в жизнь. Школа полностью построена, осталось только провести благоустройство, установить мебель и оборудование. В учебном заведении предусмотрено все для пребывания детей с ограниченными возможностями. Это широкие коридоры и просторные помещения, поручни и подъёмники на всех уровнях здания, а также индивидуальное оборудование.

- Здание полностью адаптировано для детей с различными заболеваниями. Дети на колясках смогут легко перемещаться благодаря специальным входам, пандусам, а также отсутствию порогов во всех кабинетах. В школе предусмотрен бассейн, в котором есть специальный механический подъёмник. Цветовая гамма помещений была разработана так, чтобы все элементы были заметными и выделяющимися друг от друга. А для слабовидящих учеников текст будет дублироваться шрифтом Брайля. Здание также оснащено двумя просторными лифтами для комфортного перемещения с одного эпатажа на другой. Для детей со слуховыми проблемами в актовом зале и столовой предусмотрена бегущая строка с текстом, - рассказал представитель подрядной организации.


По словам начальника управления капитального строительства Бурятии Анатолия Урбанова, каждый кабинет спроектирован индивидуально, учитывая все потребности учащихся и пожелания «Общества без барьеров».

- Сейчас «Общество без барьеров» выразило пожелание по замене входной группы на бесконтактную, чтобы двери открывались автоматически. И это правильное решение. С подрядной организацией прорабатываем этот вопрос и в ближайшее время входную группу заменим. Если будут какие-то дополнительные пожелания, будем их учитывать и дорабатывать, - добавил Анатолий Урбанов.

Новая школа занимает площадь около 14 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства составила 1,6 миллиарда рублей, из которых 300 миллионов – сумма, затраченная на оборудование. Открыть двери учреждения планируют к новому учебному году.



ДФО школа Бурятия Улан-Удэ строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»
В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»
Общество, 21.03.2024
Победитель отправится на республиканский этап
В Бурятии построена первая в ДФО школа для детей с ОВЗ
В Бурятии построена первая в ДФО школа для детей с ОВЗ
Общество, 21.03.2024
Откроется учреждение ближе к новому учебному году
В Бурятии определился футбольный чемпион среди соццентров
В Бурятии определился футбольный чемпион среди соццентров
Общество, 21.03.2024
Победитель поедет защищать честь республики в окружном этапе
Подписан комплексный план развития туризма в зоне БАМ
Подписан комплексный план развития туризма в зоне БАМ
Общество, 21.03.2024
Его подписали регионы Сибири и Дальнего Востока
Талые воды топят дворы жителей Бурятии
Общество, 21.03.2024
Воду заметили в подпольях
Игорь Шутенков: «Ситуация в сфере общественного транспорта за 5 лет существенно изменилась»
Игорь Шутенков: «Ситуация в сфере общественного транспорта за 5 лет существенно изменилась»
Общество, 21.03.2024
«Сохранение трамвая оказалось правильным решением», - подчеркнул мэр
Бурятия благоустроила дворовые площадки в ДНР
Бурятия благоустроила дворовые площадки в ДНР
Общество, 21.03.2024
Раньше в этих дворах были либо пустыри, либо устаревшие площадки
УФСИН по Бурятии проведёт прямую линию
УФСИН по Бурятии проведёт прямую линию
Общество, 21.03.2024
Она будет работать два часа
Читинские таможенники изъяли у иностранца более 1,5 млн рублей
Читинские таможенники изъяли у иностранца более 1,5 млн рублей
Общество, 21.03.2024
Мужчина заявил, что на эти деньги хотел купить продукты
Девятимиллионному посетителю выставки «Россия» подарили поездку на Байкал
Девятимиллионному посетителю выставки «Россия» подарили поездку на Байкал
Общество, 21.03.2024
Юбилейным посетителем стал девятилетний мальчик
Улан-удэнцев призвали не паниковать из-за дыма
Улан-удэнцев призвали не паниковать из-за дыма
Общество, 21.03.2024
Проводятся профилактические отжиги сухой травы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^