В музей Улан-Удэ передали «секретную» карту города 1943 года

Общество, Фото: музей истории города Улан-Удэ

Документ показывает план столицы республики времён Великой Отечественной войны



Музей истории города Улан-Удэ принял в дар уникальную карту плана столицы Бурятии 1943 года. Подобной карты никогда не было в открытом доступе.



Карта представляет собой ценный исторический документ, отражающий архитектуру и инфраструктуру города во времена Великой Отечественной войны. Она воссоздаёт улицы, площади, здания и местности того времени.



Как сообщили в музее, документ является интересным свидетельством развития города во времена Советского Союза. Также карта станет ценным предметом для фондов музея и поможет исследователям понять архитектурные и географические особенности города в те годы.

