Документ показывает план столицы республики времён Великой Отечественной войны
Музей истории города Улан-Удэ принял в дар уникальную карту плана столицы Бурятии 1943 года. Подобной карты никогда не было в открытом доступе.
Карта представляет собой ценный исторический документ, отражающий архитектуру и инфраструктуру города во времена Великой Отечественной войны. Она воссоздаёт улицы, площади, здания и местности того времени.
Как сообщили в музее, документ является интересным свидетельством развития города во времена Советского Союза. Также карта станет ценным предметом для фондов музея и поможет исследователям понять архитектурные и географические особенности города в те годы.
В музей Улан-Удэ передали «секретную» карту города 1943 года
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