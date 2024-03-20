Идут работы по замене трубопровода
В Улан-Удэ второй день идут ремонтные работы на улице Шаляпина, 25, где обрушился свод канализационного коллектора.
Планируется заменить порядка 36 метров трубопровода, сообщили в МУП «Водоканал».
Сейчас проводятся вскрышные работы для монтажа нового участка коллектора.
На объекте работает одна ремонтная бригада и пять единиц спецтехники.
Асфальтовое покрытие на месте, где сейчас провал, восстановят после завершения ремонтных работ.
Как сообщал «Байкал-Dailу», свод канализационного коллектора обрушился во второй половине дня накануне, 19 марта. Этот самотечный коллектор ввели в эксплуатацию в 1982 году.
В Улан-Удэ продолжается ремонт на месте обрушения коллектора
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