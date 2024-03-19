Они учатся ведению огня как в светлое, так и тёмное время суток
На полигоне в Бурятии гранатомётчики совершенствуют навыки стрельбы из гранатомётов РПГ-7В.
- В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие отрабатывают тактические приёмы в ограниченных условиях для стрельбы, при этом выбирают правильную огневую позицию, скрытно перемещаются к ней, а также ведут наблюдение и разведку, рассчитывая расстояние до цели. Кроме того, проводятся занятия по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, ведению огня на максимальную дальность, как в светлое, так и тёмное время суток. Военнослужащие учатся поражать мишени, имитирующие скопление живой силы условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Особое внимание опытные инструктора уделяют тому, чтобы гранатомётчики поражали цель первым выстрелом. Свои действия боевые расчёты отрабатывают, учитывая опыт, полученный в ходе СВО.
В Бурятии гранатомётчики учатся поражать цель одним выстрелом
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