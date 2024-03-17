В Бурятии проходит чемпионат по ММА







- Я уверен, что из этих соревнований, из этого октагона выйдут настоящие профессионалы, настоящие звезды, которые будут ярко заявлять о себе на всероссийской и международной аренах, - заявил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев .



По итогам турнира определят состав сборной команды Бурятии по ММА, которая примет участие в чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа.





Возрастное ограничение 6+

16 марта в селе Сотниково стартовали чемпионат и первенство Бурятии по смешанному боевому единоборству (ММА). Бои проходят в борцовской юрте. Имена победителей станут известны сегодня, 17 марта.В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортивные клубы: клуб «Патриот» (тренер Александр Хамаганов), клуб «Хара-Моритон» (тренер Жаргал Жигжитов), спортивный зал единоборств «Панс» - Punch (тренер Баясхалан Доржиев), «Ирбис» (тренер Эрмен Тахтаев), «Урагшаа» (тренер Денис Данзанов), спортивная школа №17 г. Улан-Удэ (тренеры Булат Раднаев, Александр Чагдуров), спортивная школа Иволгинского района (тренер Юрий Доржитаров).