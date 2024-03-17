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В Бурятии проходит чемпионат по ММА

В Бурятии проходит чемпионат по ММА
Общество,  Фото:минспорта РБ
Бои проводятся в селе Сотниково

16 марта в селе Сотниково стартовали чемпионат и первенство Бурятии по смешанному боевому единоборству (ММА). Бои проходят в борцовской юрте. Имена победителей станут известны сегодня, 17 марта.

В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортивные клубы: клуб «Патриот» (тренер Александр Хамаганов), клуб «Хара-Моритон» (тренер Жаргал Жигжитов), спортивный зал единоборств «Панс» - Punch (тренер Баясхалан Доржиев), «Ирбис» (тренер Эрмен Тахтаев), «Урагшаа» (тренер Денис Данзанов), спортивная школа №17 г. Улан-Удэ (тренеры Булат Раднаев, Александр Чагдуров), спортивная школа Иволгинского района (тренер Юрий Доржитаров).

 
- Я уверен, что из этих соревнований, из этого октагона выйдут настоящие профессионалы, настоящие звезды, которые будут ярко заявлять о себе на всероссийской и международной аренах, - заявил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев .

По итогам турнира определят состав сборной команды Бурятии по ММА, которая примет участие в чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа.


Возрастное ограничение 6+ 
спорт чемпионат Бурятии смешанные единоборства

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