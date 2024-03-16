В селе Шерашово в Бурятии проголосовало 75,5% избирателей

Один из избирателей пришёл на выборы в костюме Бабы Яги



На УИК №277 максимально серьёзно подошли к выборам президента РФ. По итогам первого дня голосования - 15 марта в селе Шерашово, входящего в поселение Байкало-Кударинское Кабанского района Бурятии, избирательным правом воспользовались 74 человека из 98 прописанных в селе.



Из 98 человек, прописанных в Шерашово, фактически в селе проживают не все избиратели.



Сегодня, 16 марта, собираются проголосовать ещё шесть человек. Явка таким образом составит 82%.



Кроме того, избиратели в Шерашово поддержали необычный флеш-моб, который проходит на многих участках Бурятии - один из избирателей пришёл на выборы в костюме Бабы Яги.



17 марта в Шерашово собираются провести Масленицу (0+).



Как сообщают в УИКе, даже если 16 марта проголосуют все избиратели, УИК продолжит работу 17 марта и будет работать до 20:00.

