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В Джидинском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню

В Джидинском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Девочек назвали Софья и Ирина

11 марта в Джидинском районе Бурятии прошла торжественная регистрация рождения первой в 2024 году двойни в районе.

Поздравления принимала многодетная мама Лариса, теперь в семье шестеро детей. Новорождённых девочек назвали Софья и Ирина.

Также в этой семье в 2012 году уже была двойня мальчиков, сообщили в управлении ЗАГС Бурятии.

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