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В Улан-Удэ у банкоматов «дежурят» картонные полицейские

В Улан-Удэ у банкоматов «дежурят» картонные полицейские
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они борются с мошенничеством

Картонные фигуры полицейских в полный рост устанавливают в Улан-Удэ возле банкоматов. Один из, например, появился в торговом центре «Форум».

Ростовые фигуры полицейских – одна из мер по борьбе с телефонными мошенниками. В руках у такого полицейского табличка с призывом не переводить деньги «безопасные счета», поскольку таких попросту не существует. Также там расписаны основные мошеннические схемы.

Отметим, картонный правоохранитель привлекает внимание посетителей, они охотно знакомятся с информацией.

Кроме того, в общественном транспорте «крутят» объявления о суммах, которые жители Бурятии переводят мошенникам, и озвучивают, как распознать преступников.

С начала года жертвами мошенников стали более 550 жителей Бурятии. В общей сложности они лишились более 100 миллионов рублей. 
полиция мошенничество

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