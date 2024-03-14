Они борются с мошенничеством
Картонные фигуры полицейских в полный рост устанавливают в Улан-Удэ возле банкоматов. Один из, например, появился в торговом центре «Форум».
Ростовые фигуры полицейских – одна из мер по борьбе с телефонными мошенниками. В руках у такого полицейского табличка с призывом не переводить деньги «безопасные счета», поскольку таких попросту не существует. Также там расписаны основные мошеннические схемы.
Отметим, картонный правоохранитель привлекает внимание посетителей, они охотно знакомятся с информацией.
Кроме того, в общественном транспорте «крутят» объявления о суммах, которые жители Бурятии переводят мошенникам, и озвучивают, как распознать преступников.
С начала года жертвами мошенников стали более 550 жителей Бурятии. В общей сложности они лишились более 100 миллионов рублей.
В Улан-Удэ у банкоматов «дежурят» картонные полицейские
Общество, Фото:
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