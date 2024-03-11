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В Бурятии победитель турнира «Алтан Мундарга» отдал часть приза участникам СВО

В Бурятии победитель турнира «Алтан Мундарга» отдал часть приза участникам СВО
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
Амур Гончиков завоевал главный приз в 1,5 рублей

Победитель соревнований по разбиванию хребтовой кости, которые прошли в рамках этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга-2024», Амур Гончиков часть своего денежного приза передал на нужды бойцов СВО.

8 марта Амура Гончикова торжественно встретили на малой родине, в местности Юхты в Закаменском районе Бурятии.



В районной администрации ему вручили денежную премию в размере 100 тысяч рублей.

«Часть своего выигрыша Амур передал в районный ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» для бойцов, находящихся на СВО», - сообщила «Закамна-инфо» со ссылкой на отдел по делам молодёжи физической культуры и спорта районной администрации.

VII фестиваль «Алтан Мундарга» прошёл в Бурятии в начале марта. В турнире по разбиванию хребтовой кости приняли участие около 600 человек. Лучших выявляли в нескольких возрастных категориях среди мужчин и женщин.

Среди мужчин разыграли главный приз – 1,5 млн рублей. Звание абсолютного чемпиона, а также столь солидный денежный приз получил Амур Гончиков из Закаменского района. Деньги ему вручили наличными.

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