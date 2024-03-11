Амур Гончиков завоевал главный приз в 1,5 рублей
Победитель соревнований по разбиванию хребтовой кости, которые прошли в рамках этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга-2024», Амур Гончиков часть своего денежного приза передал на нужды бойцов СВО.
8 марта Амура Гончикова торжественно встретили на малой родине, в местности Юхты в Закаменском районе Бурятии.
В районной администрации ему вручили денежную премию в размере 100 тысяч рублей.
«Часть своего выигрыша Амур передал в районный ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» для бойцов, находящихся на СВО», - сообщила «Закамна-инфо» со ссылкой на отдел по делам молодёжи физической культуры и спорта районной администрации.
VII фестиваль «Алтан Мундарга» прошёл в Бурятии в начале марта. В турнире по разбиванию хребтовой кости приняли участие около 600 человек. Лучших выявляли в нескольких возрастных категориях среди мужчин и женщин.
Среди мужчин разыграли главный приз – 1,5 млн рублей. Звание абсолютного чемпиона, а также столь солидный денежный приз получил Амур Гончиков из Закаменского района. Деньги ему вручили наличными.
В Бурятии победитель турнира «Алтан Мундарга» отдал часть приза участникам СВО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Амур Гончиков завоевал главный приз в 1,5 рублей
Они отработали действия по спасению туристов в горах
Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины
Известный путешественник рассказал о прелестях Бурятии
Синоптики дали прогноз на ближайшую неделю
Поезд проедет по всему Дальнему Востоку
Это спектакль «о поиске своего места в мире»
На это потратят 5,8 млрд рублей
Специальный отряд быстрого реагирования сформирован 31 год назад
Движение пока не ограничивают
Запланирован комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности
Волонтёры получили 150 метров ткани
Её организовал Роспотребнадзор
Об этом сообщила её юрист
Театр получил грант в 13 миллионов рублей